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Митинг против итогов выборов в Белоруссии сняли с коптера: посмотрите на это море людей

Протестующие скандируют «Саша, ты уволен»

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На улицы вышли тысячи человек

На улицы вышли тысячи человек

В Белоруссии уже неделю продолжаются протесты против результатов выборов президента. Голосование состоялось в прошлые выходные, с тех пор каждый день люди выходят на улицы, устраивают забастовки на предприятиях, требуя отменить итоги и провести его повторно.

Сначала днем в Минске прошел митинг сторонников Александра Лукашенко, где, по словам официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, собралось более 65 тысяч человек. При этом, как сообщает TUT.BY, на этот митинг людей свозили автобусами со всей страны. Президент выступил перед собравшимися с жаркой речью. В частности, Лукашенко заявил, что массовых фальсификаций на выборах не могло и быть.

Параллельно на другой митинг стали собираться протестующие. Колонны из десятков тысяч белорусов растянулись от стелы «Минск — город-герой» до проспекта Независимости. Посмотрите, как это было.

Видео: TUT.BY / youtube.com

14 августа белорусский ЦИК озвучил окончательные итоги выборов президента. По данным избиркома республики, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. Несмотря на официальное объявление итогов голосования, в Белоруссии продолжаются митинги протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа.

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БелоруссиямитингАлександр Лукашенко
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