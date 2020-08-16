Митинг против итогов выборов в Белоруссии сняли с коптера: посмотрите на это море людей

В Белоруссии уже неделю продолжаются протесты против результатов выборов президента. Голосование состоялось в прошлые выходные, с тех пор каждый день люди выходят на улицы, устраивают забастовки на предприятиях, требуя отменить итоги и провести его повторно.



Сначала днем в Минске прошел митинг сторонников Александра Лукашенко, где, по словам официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, собралось более 65 тысяч человек. При этом, как сообщает TUT.BY, на этот митинг людей свозили автобусами со всей страны. Президент выступил перед собравшимися с жаркой речью. В частности, Лукашенко заявил, что массовых фальсификаций на выборах не могло и быть.

