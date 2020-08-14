Владимир Путин отчитался о доходах за прошлый год

Владимир Путин отчитался о своих доходах в 2019 году. Декларация об имуществе, доходах и расходах главы государства, работников администрации президента и членов их семей опубликована на сайте Кремля.

За 2019 год российский президент заработал 9,7 миллиона рублей. В пользовании Владимира Путина находятся квартира площадью 153,7 квадратного метра и гаражное место на 18 квадратов. Также в собственности главы государства находится квартира площадью 77 квадратных метров и гараж на 18 квадратных метров. Из транспортных средств — две «Волги» ГАЗ 21М, «Нива» и автоприцеп «Скиф».