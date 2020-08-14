Александра Лукашенко официально объявили победителем выборов в Белоруссии

СЮЖЕТ Протесты в Белоруссии

Также соперница Лукашенко отметила, что люди должны защитить свой выбор, и призвала мэров городов пойти на диалог и согласовать мирные акции 15 и 16 числа.



Несмотря на официальное объявление итогов голосования, в Белоруссии шестой день продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа.

К протестам и забастовкам присоединились ведущие предприятия республики: бастуют БелАЗ, Белгосфилармония, «Терразит», Лидский рынок, «Белмедпрепараты» и многие другие. Работники МАЗа потребовали от Лукашенко отпустить задержанных и уехать из страны.

