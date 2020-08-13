Белорусский ЦИК опубликовал предварительные итоги выборов

Светлане Тихановской, опять же по версии ЦИК Белоруссии, в Гродненской области свои голоса отдали 13,81% избирателей, в Минской — 11,81%, в Брестской — 10,33%, в Витебской — 9,18%, в Гомельской — 5,98%, в Могилевской — 4,73%.



В Белоруссии пятый день продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. По данным официальных экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — менее 10%.



Сегодня к протестам и забастовкам присоединились ведущие предприятия республики: бастуют БелАЗ, Белгосфилармония, «Терразит», Лидский рынок, «Белмедпрепараты».



О происходящем на улицах Белоруссии рассказали жители Минска.



На третий день протестов Светлана Тихановская призвала протестующих «не противостоять милиции» и «не выходить на улицы» и покинула страну. При этом в одной видеозаписи она с растерянным и тревожным видом сообщила, что решение уехать приняла самостоятельно, а на другой читала на камеру заранее записанный на бумаге текст. Позже выяснилось, что место, где она записывала второе видеообращение, чрезвычайно похоже на кабинет главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной.

