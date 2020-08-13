Взрывы, задержания и стрельба: в Белоруссии продолжаются протесты несогласных с результатами выборов

В Белоруссии продолжаются стихийные акции протеста и столкновения с силовиками. Они начались после президентских выборов 9 августа. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело об участии в массовых беспорядках. Ранее СМИ Беларуси сообщали, что в стране серьезные проблемы с интернетом. Однако сейчас доступ практически полностью восстановлен.
Вечером в среду протестующие вновь вышли на улицы крупных городов. В стране продолжаются массовые забастовки, а несогласные с результатами выборов пытаются перекрывать дороги и тормозить автомобильное движение.
Милиция и ОМОН продолжают задерживать протестующих. В telegram-каналах публикуют видео, на которых видно, как силовики жестко избивают людей, не пытающихся сопротивляться, а также стреляют по окнам жилых домов.
В одном из районов Минска, на Каменной Горке, силовики открыли огонь по протестующим резиновыми пулями, сообщает издание «Наша Ніва». Перед этим демонстранты выходили на дорогу и выкрикивали оскорбления в адрес силовиков. «Акция протеста продолжается уже семь часов, перетекает с места на место. В соседних дворах также скандируют: "Да здравствует Беларусь" и "Уходи"», — пишет издание.
Незадолго до этого на Каменной Горке перекрыли дорогу, выложив небольшие баррикады.
В Минском микрорайоне Грушевка силовики стреляли по окнам жилого дома. На съемке видно, как группа спецназовцев в камуфляже и бронежилетах выскакивает из темно-синего микроавтобуса и бежит к многоэтажке, видимо, преследуя протестующих — при их приближении человек в гражданской одежде быстро перепрыгивает с плоской крыши одноэтажной пристройки на балкон второго этажа, еще двое бросаются с балконов внутрь здания. Один из силовиков наводит оружие на балконы.
Не сумев проникнуть в подъезд, силовики тем временем рассредотачиваются вдоль фасада и поднимают оружие. Звучит несколько выстрелов.
Издание «Наша Нiва» пишет, что омоновцы с помощью дрона увидели, как молодой человек плиткой выкладывал на козырьке какое-то слово. Когда они подбежали к дому, протестующий бросил в одного из силовиков пакет с неизвестной белой жидкостью и попал. Затем силовики выстрелили в сторону балконов, на которых стояли люди и поддерживали демонстрантов.
МВД Белоруссии сообщило о задержании в Минске двух молодых людей, которые делали «коктейли Молотова». Задержанные рассказали, что на одном из telegeram-каналов увидели рецепт и решили его изготовить, чтобы использовать на массовых мероприятиях против сотрудников правоохранительных органов.
— Сегодня в 19:40 по ул. Якубовского в Минске сотрудники ОМОНа задержали двоих жителей столицы, которые наполняли бутылки зажигательной смесью. При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены
В соцсетях публикуют видео, как бывшие бойцы спецназа выкидывают свою форму. «Белорусского братства спецназа в Беларуси больше нет», — говорит на одном из видео мужчина и выкидывает служебный берет. «Мне стыдно от того, какой беспредел сейчас исходит от силовых структур, особенно — от внутренних войск», — говорит другой мужчина. Он показывает, как выбрасывает куртку расцветки хаки с нашивкой «Внутренние войска».
Несколько ведущих телешоу на государственных каналах заявили об увольнении. Среди них ведущая «Доброе утро, Беларусь!» на телеканале «Беларусь 1» Вера Каретникова и ведущий Сергей Козлович. Об увольнении с госканала ОНТ сообщили журналисты Евгений Перлин и Ольга Богатыревич.
Телеведущий Владимир Бурко вел программу «Арсенал», которую, по его словам, добровольно-принудительно показывали всем военным. Сейчас Бурко объявил об увольнении и записал обращение к руководству армии. «Я надеюсь, вы примете решение, которым мы, белорусы, будем гордиться».
В Минске возле станции метро «Малиновка» из темно-синего микроавтобуса бросили две дымовые шашки, сообщает «Радио Свобода». По информации издания, протестующих призывали выйти на дорогу, но люди решили, что это провокация. В этот момент к дороге подъехал микроавтобус, оттуда бросили шашку, машина развернулась, проехала по улице, и из нее снова кинули дымовую шашку. По словам собеседников издания, были слышны два взрыва.
На улицы в разных городах республики продолжает выходить много людей. В некоторых местах они перекрывают движение транспорта.
МИД Чехии вызвал посла Белоруссии для дачи объяснений по поводу недавнего заявления президента республики Александра Лукашенко о том, что протестами в стране управляли из Чехии, заявил чешский министр иностранных дел Томаш Петржичек. Его слова передает ТАСС. 10 августа Лукашенко заявил, что акциями протеста, начавшимися после президентских выборов, управляли из Польши, Великобритании и Чехии.
Олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева обратилась к властям Беларуси и призвала остановить насилие. «Люблю мирную родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, всех, кто отдаёт распоряжения, руководители отрядов ОМОН. ОСТАНОВИТЕ НАСИЛИЕ. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путём. Любой. Пожалуйста, услышьте», — написала спортсменка в соцсетях.
Нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку. Об этом сообщает «Радио Свобода».
— Хотелось бы повторить то, что так красиво сказала журналист Светлана Калинкина: «Уйди красиво!..» Но не выйдет уже, кровь [пролилась]. Убирайся, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Убирайся! Никому не нужен Майдан, никому не нужна кровь. Ты просто хочешь власти, и это твое желание обернётся кровью, — сказала Светлана.
Писательница поблагодарила всех, кто выходит на улицы, так как «они спасают наше достоинство».
— Я просто влюбляюсь в собственный народ в эти последние недели. Это совсем другие люди, совсем другая мощь в этих людях. Раньше у меня было какое-то разочарование — сейчас нет. Нам нужно быть более организованными. Борьба найдет и лидеров, — уверена Алексиевич.
Оппозиционный соперник Александра Лукашенко в борьбе за пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала протестующих «не противостоять милиции» и «не выходить на улицы». Она покинула страну.
По данным ЦИК, 9 августа на президентских выборах с большим перевесом победил Александр Лукашенко. Белорусы, считающие, что результаты выборов сфальсифицированы, вышли на улицу. 10 августа, в понедельник, протесты возобновились.