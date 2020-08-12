Лукашенко нашел виноватых в организации протестов в Белоруссии

Глава республики также намекнул, что «обуржуазившихся граждан», которые будут выдавать «липовые справки о трудоустройстве», ждет наказание.



— Не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Всё должно быть честно и порядочно, — подчеркнул президент Белоруссии.



Обеспокоенность безработицей Александр Лукашенко объяснил тем, что от этого страдает экономика республики. И добавил, что граждан нужно защищать.



— Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти и, в частности, Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления, — заявил Лукашенко.



В Белоруссии четвертый день продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. По данным официальных экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его соперник Светлана Тихановская — менее 10%.

