Лукашенко нашел виноватых в организации протестов в Белоруссии

Александр Лукашенко приписал вину за организацию протестов в Белоруссии людям с криминальным прошлым и безработным. Об этом он заявил на совещании Совета безопасности по актуальным вопросам, сообщает агентство БелТА.
— Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа, — отметил Лукашенко. — Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, «гуляй дядя по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает.
Глава республики также намекнул, что «обуржуазившихся граждан», которые будут выдавать «липовые справки о трудоустройстве», ждет наказание.
— Не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Всё должно быть честно и порядочно, — подчеркнул президент Белоруссии.
Обеспокоенность безработицей Александр Лукашенко объяснил тем, что от этого страдает экономика республики. И добавил, что граждан нужно защищать.
— Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти и, в частности, Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления, — заявил Лукашенко.
В Белоруссии четвертый день продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. По данным официальных экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его соперник Светлана Тихановская — менее 10%.
На третий день протестов Светлана Тихановская призвала протестующих «не противостоять милиции» и «не выходить на улицы» и покинула страну. При этом в одной видеозаписи она с растерянным и тревожным видом сообщила, что решение уехать приняла самостоятельно, а на другой читала на камеру заранее записанный на бумаге текст. Позже выяснилось, что место, где она записывала второе видеообращение, чрезвычайно похоже на кабинет главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной.
О том, что сейчас происходит на улицах Белоруссии, рассказали жители Минска.