Резиновые пули летят в людей и по окнам, автомобили громят: в Белоруссии третью ночь протесты

Вечером во вторник демонстранты вновь вышли на улицы городов Белоруссии. Массовые забастовки продолжились. Протестующие собирались в разных районах Минска — столкновения перетекли из центра города на окраины. Третьи сутки в стране практически не работает интернет.
Задержания продолжались во дворах спальных районов, прочесывались подъезды. Местные жители сопровождали действия силовиков криками из окон и проклятиями. По словам минчан, стреляли и по окнам.
Силовики применяли резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы, чтобы разгонять людей.
В столице Белоруссии люди в военной форме избивают автомобилистов ногами, сообщает NEXTA Live. Когда водители останавливаются по требованию сотрудников ГАИ и автомобилисты выходят из своих машин, силовики в военной форме без опознавательных знаков начинают их бить.
Люди в форме также били по проезжающим мимо и сигналящим автомобилям дубинками, разбивали стекла. А также избивали и задерживали водителей. Доставалось и мотоциклистам. В сети — множество видео с лежащими на земле водителями.
Протестующие белорусы пытаются строить баррикады из всего, в том числе из автомобилей и мусорных баков. К демонстрантам присоединяются и водители общественного транспорта. В Минске они выстраивали баррикады из автобусов и троллейбусов.
Водители Минкстранса делают баррикады из автобусов и троллейбусов.— Владислав Булгаков (@bulgakov__vlad) August 11, 2020
Впечатляет, конечно! pic.twitter.com/Gh6a4rAxPM
Подразделения силовых структур покинули Минск к 3 часам утра. С улиц сняли оцепление, а движение транспорта по основным дорогам восстановили, сообщает ТАСС.
Оппозиционный соперник Александра Лукашенко на пост в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала протестующих «не противостоять милиции» и «не выходить на улицы». Она покинула страну.
По данным ЦИК, 9 августа с большим перевесом в президентских выборах победил Александр Лукашенко. Белорусы, считающие, что результаты выборов сфальсифицированы, вышли на улицу. 10 августа, в понедельник, протесты возобновились.