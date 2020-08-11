Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда, где проходило заседание по его делу. Такое решение приняли врачи, сообщает ТАСС.
Из здания актера вынесли на носилках. У него ухудшилось состояние и нарушена речь.
Судебные приставы объявили, что суд закрыт на вход.
По словам адвоката Ефремова, артист не сможет участвовать в судебном заседании, его госпитализировали в бессознательном состоянии.
Врачи говорят, что у артиста подозрение на инсульт.
О проблемах со здоровьем артиста стало известно еще до начала заседания. В здание суда Михаила Ефремова практически заносили: он волочил ногу и не мог самостоятельно выпрямиться. Ранее его адвокат сообщал о проблемах с сердцем у своего подзащитного. Его сыну пришлось вызывать скорую, но от госпитализации Ефремов отказался.
По версии следствия, 8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял технически исправным автомобилем Jeep Grand Cherokee Overland.
Во время движения он превысил установленное ограничение скорости, совершил выезд на полосу встречного движения, не принял меры к снижению скорости и остановке автомобиля, а продолжил свое движение.
Сообщалось также, что во время ДТП Михаил Ефремов был пьян — в его крови нашли
12 июня Ефремов опубликовал ролик, где раскаивался в аварии, извинялся и предлагал компенсацию семье погибшего.
Сейчас он находится под домашним арестом. 30 июля суд продлил арест до