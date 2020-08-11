Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда

По версии следствия, 8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял технически исправным автомобилем Jeep Grand Cherokee Overland.

Во время движения он превысил установленное ограничение скорости, совершил выезд на полосу встречного движения, не принял меры к снижению скорости и остановке автомобиля, а продолжил свое движение.

Сообщалось также, что во время ДТП Михаил Ефремов был пьян — в его крови нашли 2,1 промилле алкоголя, что равноценно бутылке водки. Позже ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что в организме актера нашли следы наркотиков.

12 июня Ефремов опубликовал ролик, где раскаивался в аварии, извинялся и предлагал компенсацию семье погибшего.