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Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда

У актера появились проблемы с сердцем

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Актеру стало плохо&nbsp;в зале суда

Актеру стало плохо в зале суда

Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда, где проходило заседание по его делу. Такое решение приняли врачи, сообщает ТАСС.

Из здания актера вынесли на носилках. У него ухудшилось состояние и нарушена речь.

Судебные приставы объявили, что суд закрыт на вход.

По словам адвоката Ефремова, артист не сможет участвовать в судебном заседании, его госпитализировали в бессознательном состоянии.

Врачи говорят, что у артиста подозрение на инсульт.

О проблемах со здоровьем артиста стало известно еще до начала заседания. В здание суда Михаила Ефремова практически заносили: он волочил ногу и не мог самостоятельно выпрямиться. Ранее его адвокат сообщал о проблемах с сердцем у своего подзащитного. Его сыну пришлось вызывать скорую, но от госпитализации Ефремов отказался.

В здание суда Михаила Ефремова практически заносили

По версии следствия, 8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял технически исправным автомобилем Jeep Grand Cherokee Overland.

Во время движения он превысил установленное ограничение скорости, совершил выезд на полосу встречного движения, не принял меры к снижению скорости и остановке автомобиля, а продолжил свое движение.

Сообщалось также, что во время ДТП Михаил Ефремов был пьян — в его крови нашли 2,1 промилле алкоголя, что равноценно бутылке водки. Позже ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что в организме актера нашли следы наркотиков.

12 июня Ефремов опубликовал ролик, где раскаивался в аварии, извинялся и предлагал компенсацию семье погибшего.

Сейчас он находится под домашним арестом. 30 июля суд продлил арест до 22 января 2021 года. За нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, Ефремову грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.

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Михаил ЕфремовсудДТП с Ефремовым
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