Тихановская попросила протестующих белорусов уйти с улиц

Оппозиционный соперник Александра Лукашенко на пост в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала протестующих «не противостоять милиции» и «не выходить на улицы». Она записала два видеообращения, где признается, что «осталась той слабой женщиной, которой была изначально», и поблагодарила всех за участие в выборах главы государства.
— Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу всё. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (Сергей Тихановский, муж Светланы, оппозиционер и политический заключенный. — Прим. ред.) никоим образом на него просто не могли повлиять. И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста, — ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни, — заявила Светлана Тихановская в первом видеообращении.
Во втором видео, вышедшем парой часов позже, она призвала белорусов уйти с улиц.
— Уважаемые граждане Республики Беларусь! Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Белоруссии сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня всё это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких, — на этот раз прочитала с листа свою речь Тихановская.
В Белоруссии два дня подряд продолжались уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов
Сегодня в Белоруссии начались массовые забастовки. Их участники требуют признать Светлану Тихановскую новым президентом Республики Беларусь, освободить всех политических заключенных и провести новые честные выборы.