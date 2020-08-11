Минтруд хочет увеличить вдвое путинское пособие на детей от 3 до 7 лет

Путинское пособие для семей с детьми от трех до семи лет может вырасти в два раза уже в следующем году. Соответствующие поправки в закон сейчас обсуждает Министерство труда и социальной защиты РФ. Средняя сумма выплаты по стране сейчас — 5,5 тысячи рублей на одного ребенка. В Минтруде считают, что этих денег недостаточно, чтобы вывести доход семьи из-за черты бедности, пишут «Известия».



По логике Министерства, пособие должно вырасти до 11–12 тысяч рублей — то есть, до планки прожиточного минимума. В начале года Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, говорил: «Если прежнего пособия не хватит, чтобы помогать малоимущим семьям, его нужно увеличить».

