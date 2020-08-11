«Такой жестокости никто не ожидал»: жители Минска рассказывают, что на самом деле творится в Белоруссии

В ночь с 9 на 10 августа Беларусь гудела: сотни тысяч жителей республики вышли на улицы, требуя остановить фальсификации на прошедших в тот день президентских выборах, по итогам которых официально ещё на один срок у власти остался Александр Лукашенко. Протестующие наткнулись на сопротивление силовиков, и в ряде случаев столкновения оказались кровавыми. В течение двух суток в республике практически не работал интернет. Столкновения продолжились и прошлой ночью: люди дрались с ОМОНом, перекрывали дороги. Силовики отвечали светошумовыми гранатами и стрельбой. По последним данным, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская бежала из страны в Литву.
Наши коллеги с НГС связались с жителями Минска — они рассказали, что, по их мнению, привело к взрыву протестов, как сейчас живет столица и что будет дальше.
«Жизнь продолжается, будто ночью ничего не было»
Роман, 32 года, работает в IT
— Всё началось примерно в 9 вечера. В 20 часов закрылись избирательные участки, и где-то через час люди пошли к избиркомам смотреть результаты: их вывешивают на двери. Тогда машины стали гудеть, люди стали ходить по улицам, выкрикивать лозунги.
Ещё через час, когда уже стемнело, стали поступать новости о том, что в центре города начались столкновения с милицией. Ещё через час со стороны центра были видны яркие вспышки, там что-то взрывалось.
«Ночью, часа в три, недалеко от нас тоже были слышны какие-то взрывы, стрельба, крики»
Я не видел ни милиционеров, ни убегающих, но их слышно было в окрестностях.
Интернет отключили ещё утром в воскресенье: официально сослались на какие-то DDoS-атаки или что-то такое. Не работали мессенджеры почти все, мог только Telegram через прокси работать какое-то время, и это был единственный источник информации. Какие-то сервисы работали в течение дня, можно было, не знаю, Netflix смотреть, но к вечеру, примерно с 21:00, отключили вообще почти всё. И так было до утра, утром всё вернулось к состоянию вчерашнего утра: по-прежнему не работают многие ресурсы, в том числе новостные, не работают толком мессенджеры. Мобильная связь работала и вчера, и сейчас, не работала только передача данных.
Здесь вирус, как и во всем мире, поэтому мы работаем удаленно, но сегодня, понятно, не работаем. Ожидалось, что могут быть перебои с интернетом, но [работодатель] относится лояльно. Что делать, если во всей стране такие перебои, как работать?
Сейчас в городе тихо совершенно, выглядит так, будто вообще ничего не происходило, никаких следов. Жизнь продолжается, будто ночью ничего не было. Что будет сегодня вечером, я не знаю. Я не знаю, чего ожидать, на самом деле. Я не ожидал, что и позавчера будет настолько сильный [протест]. Понятно было, что кто-то будет протестовать, но такой массовости и, с другой стороны, такой жестокости со стороны милиции, наверное, никто не ожидал.
«Хватит врать, всем надоело»
Наталия, 47 лет, копирайтер:
— Я ожидала, что выйдет очень много людей, это было очевидно. Коронавирус стал той фишкой домино, которая толкнула всё. Для меня этот маховик активного недовольства, когда не просто сидим и на кухнях что-то обсуждаем, с апреля-мая, после парада начал раскручиваться. Людям не говорили правду. Очевидно же, что цифры официальной заболеваемости не такие. Очевидно, что больницы с перегрузом работают. Очевидно, что медики умирают — статистика по смертности медиков в Беларуси одна из самых высоких в мире. Так же не может быть, что медики умирают, а люди выживают. Это просто был триггер: хватит врать, всем надоело.
В данный момент по противоположной стороне улицы от меня двигается целый отряд ОМОНа, куда идут — непонятно. Рядом с ними на светофоре останавливается машина и гудит им, выражая свой протест, — слышите?
«Весь Минск гудит, стоит начать одному, как начинают гудеть все машины вокруг»
ОМОН продолжает ходить. Они вчера начали перекрывать улицы примерно с середины дня, и сейчас то же самое начинается. В телеграм-каналах сейчас уже пошли призывы, и с 19 часов сегодня тоже начнется акция протеста.
Я стою на центральном проспекте Минска, на проспекте Незалежнасці, и сейчас машин на улицах больше, чем людей. Это типичная ситуация для летних выходных дней, когда все уезжают, но сегодня рабочий день. Стараются никто не высовываться просто. Улицы практически пустые — я бы вам показала видео, но оно просто не пройдет. Возле моего дома — я живу возле старой президентской резиденции в центре города, это улица Красноармейская, рядом ещё депутатский корпус — стоит колонна из десяти примерно автозаков и четыре фургона с колючей проволокой. Дальше, к Дому офицеров, стоят военные машины.
Все рассчитывали, что начнется забастовка госпредприятий — это, пожалуй, был бы единственный способ хоть как-то переломить ситуацию, но по тем данным, которые сейчас поступают, пока только БМЗ объявил забастовку. БелАЗ собирался, но, похоже, их всё-таки переломали.
«На данный момент у меня единственная связь — это GSM и телеграм-канал через прокси-сервер»
Телевидение работает, через интернет какие-нибудь сериальчики, например, Seasonvar, прекрасно работают — любой каприз, если он не касается передачи информации. Государственное телевидение работает.
Я посматриваю время от времени Euronews, но, думаю, вы и сами знаете, что они там выдают. Какого-то независимого телевидения здесь много лет уже нет, и я ничего не могу узнать. Вся информация, которая идет от независимых источников у того же Euronews, — с пометкой TYT.by. Не знаю, как они умудряются не попасть под огонь, видимо, сидят на деревьях во время акций протеста. И я не видела на улицах ни одного официального канала, ни единого независимого внешнего телевизионного канала.
Официальные СМИ о протестах, естественно, говорят, но у них это недовольное меньшинство, которое дестабилизирует обстановку в стране и нацелено на развал страны. По тем видео и фотографиям, которые просачиваются в Telegram, видно, что на улицы вышли сотни тысяч людей, и это в разных городах. Это не только в Минске, это по всей Беларуси: в Бресте, в Гомеле, в Гродно, в Витебске, хотя там меньше.
Я ожидала [таких жестких столкновений], потому что власть завралась до такой степени и зажала эту власть так крепко, что она её не выпустит, кроме как с кровью. К сожалению, это закончится холодной войной с собственным народом, по моим представлениям. Если госпредприятия и вообще все массово не начнут вставать и требовать отставки [президента], ничего не произойдет.
Здесь сейчас ситуация в руках только тех, кто здесь живет и за это переживает. И наконец-то появились люди, которые способны организовать противостояние на мирном уровне. Не то, что пойдём всех задавим-перережем, а конкретную тактику способны разработать, и я надеюсь, что стратегия у них тоже найдется. Я надеюсь, что лидеров несколько, что это некий такой слой.
Я россиянка, у меня российское гражданство, и как бы здесь комфортно ни было по сравнению с Россией, даже я понимаю, что невозможно так дальше жить. И если Беларусь покажет пример, возможно, наконец, Россия тоже консолидируется. Со временем, я верю, так и будет. Это будет не завтра, не на этой неделе, но будет.