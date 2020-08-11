«Такой жестокости никто не ожидал»: жители Минска рассказывают, что на самом деле творится в Белоруссии

Наши коллеги с НГС связались с жителями Минска — они рассказали, что, по их мнению, привело к взрыву протестов, как сейчас живет столица и что будет дальше.

«Жизнь продолжается, будто ночью ничего не было»

Роман, 32 года, работает в IT

— Всё началось примерно в 9 вечера. В 20 часов закрылись избирательные участки, и где-то через час люди пошли к избиркомам смотреть результаты: их вывешивают на двери. Тогда машины стали гудеть, люди стали ходить по улицам, выкрикивать лозунги.

Ещё через час, когда уже стемнело, стали поступать новости о том, что в центре города начались столкновения с милицией. Ещё через час со стороны центра были видны яркие вспышки, там что-то взрывалось.