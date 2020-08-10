Врачи, которые лечат пациентов с коронавирусом, раньше выйдут на пенсию

Пенсионный стаж медработников, которые лечат пациентов с коронавирусом и подозрением на него, будет рассчитываться в двойном объеме. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



— Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня. И действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года, — отметил Михаил Мишустин. — Благодаря этому решению каждый год около четырех тысяч врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию. На ее выплату, по предварительным оценкам, ежегодно потребуются дополнительные 325 миллионов рублей. Такие средства на это в бюджете предусмотрены.

