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Врачи, которые лечат пациентов с коронавирусом, раньше выйдут на пенсию

Об этом сегодня заявил премьер-министр Михаил Мишустин

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Один день помощи больным будет засчитываться в стаж как два рабочих

Один день помощи больным будет засчитываться в стаж как два рабочих

Пенсионный стаж медработников, которые лечат пациентов с коронавирусом и подозрением на него, будет рассчитываться в двойном объеме. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня. И действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года, — отметил Михаил Мишустин. — Благодаря этому решению каждый год около четырех тысяч врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию. На ее выплату, по предварительным оценкам, ежегодно потребуются дополнительные 325 миллионов рублей. Такие средства на это в бюджете предусмотрены.

По словам премьер-министра, соответствующее постановление правительства принято по поручению президента России Владимира Путина.

Также Михаил Мишустин заявил об улучшении ситуации с пандемией в России и напомнил, что массовое тестирование граждан остается одной из мер противодействия распространению коронавируса.

Ранее по решению президента и правительства для медиков, работающих с больными коронавирусом, утвердили специальные выплаты. Так, врачам стационаров утвердили дополнительно 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу стационаров и врачам скорой помощи — 50 тысяч рублей в месяц, младшему медперсоналу стационаров, водителям и среднему и младшему медперсоналу скорой помощи — 25 тысяч рублей ежемесячно. Выплаты предусмотрены за работу в апреле, мае и июне 2020 года и не зависят от количества фактически отработанного времени.

Еще одна выплата полагалась в установленном проценте от средней зарплаты медика в регионе в зависимости от должности.

Дополнительные выплаты — 68 811 рублей — прописали медикам, которые заразились COVID-19 на рабочем месте.

По актуальным данным на 10 августа, коронавирус в России диагностировали у 892 654 человек. Всего за время пандемии в стране умерли больше 15 000 человек, 696 681 вылечились.

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