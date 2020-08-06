«С трудом узнаю себя»: Михаил Ефремов объяснил, почему не считает себя виновным в смертельном ДТП

На заседании суда 6 августа по делу Михаила Ефремова показали видеозапись, сделанную 8 июня — сразу после смертельного ДТП в центре Москвы. На ней актер признает себя виновным, сообщает «Медуза».

12 июня Ефремов опубликовал ролик, где раскаивался в аварии, извинялся и предлагал компенсацию семье погибшего.



Однако Ефремов, который в судебном заседании 5 августа отказался признавать себя виновным, «поскольку ничего не помнит», заявил, что «с трудом» узнает себя на видео.

— С трудом узнаю себя. Комментировать это преждевременно, [о виновности говорил не я, а] мистер Хайд (герой повести Роберта Стивенсона. — Прим. ред.), — приводит «Москва 24» ответ Ефремова адвокату потерпевших Александру Добровинскому.