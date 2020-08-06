«С трудом узнаю себя»: Михаил Ефремов объяснил, почему не считает себя виновным в смертельном ДТП

На заседании суда 6 августа по делу Михаила Ефремова показали видеозапись, сделанную 8 июня — сразу после смертельного ДТП в центре Москвы. На ней актер признает себя виновным, сообщает «Медуза».
12 июня Ефремов опубликовал ролик, где раскаивался в аварии, извинялся и предлагал компенсацию семье погибшего.
Однако Ефремов, который в судебном заседании 5 августа отказался признавать себя виновным, «поскольку ничего не помнит», заявил, что «с трудом» узнает себя на видео.
— С трудом узнаю себя. Комментировать это преждевременно, [о виновности говорил не я, а] мистер Хайд (герой повести Роберта Стивенсона. — Прим. ред.), — приводит «Москва 24» ответ Ефремова адвокату потерпевших Александру Добровинскому.
По сюжету повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Роберта Стивенсона мистер Хайд — это демонический двойник главного героя.
Адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил ТАСС, что отказ артиста узнать себя на видеозаписях никак не повлияет на установление истины по делу.
— Процессуально это ни на что не повлияет. Истину по делу судья установит. Если он отказывается узнать себя, за него это сделают другие, — сказал адвокат.
В ближайшие дни он также обещал показать видео, однозначно подтверждающее вину Ефремова, и заявить к актеру гражданский иск.
По версии следствия, 8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял технически исправным автомобилем Jeep Grand Cherokee Overland.
Во время движения он превысил установленное ограничение скорости, совершил выезд на полосу встречного движения, не принял меры к снижению скорости и остановке автомобиля, а продолжил свое движение.
Сообщалось также, что во время ДТП Михаил Ефремов был пьян — в его крови нашли 2,1 промилле алкоголя, что равноценно бутылке водки. Позже ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что в организме актера нашли следы наркотиков.
Сейчас он находится под домашним арестом. 30 июля суд продлил арест до 22 января 2021 года. За нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, Ефремову грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.