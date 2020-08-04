Следователи не нашли заказчика по делу Голунова

Также, по словам собеседника агентства, мотивом инкриминируемого преступления полицейских следствие по-прежнему считает продвижение по службе и корыстные побуждения.



Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков. В тот же день полицейские опубликовали снимки нарколаборатории, сделанные якобы дома у журналиста. Впоследствии руководство столичного МВД признало, что это другая квартира. Иван Голунов обвинения в наркоторговле не признавал, а редакция «Медузы» связывала случившееся с профессиональной деятельностью своего коллеги.



Дело вызвало общественный резонанс: по всей стране журналисты, общественники и неравнодушные граждане выходили на пикеты в поддержку Голунова. В итоге 11 июня 2019 года глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение о прекращении уголовного дела — за недостаточностью улик. Журналиста отпустили, двух руководителей ГУ МВД столицы уволили.



Следствие задержало бывших сотрудников полиции. По версии следствия, подозреваемые сфабриковали улики по делу о незаконном сбыте наркотиков против Ивана Голунова, подложив запрещенные вещества в его рюкзак и квартиру. Их обвинили в фальсификации доказательств и хранении наркотиков.

