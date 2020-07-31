Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа

Большинство международных границ для российских туристов остаются закрытыми. Поэтому многие наши соотечественники выбирают отдых на родных курортах. Из-за обилия отпускников пляжи Сочи и Крыма оказались переполнены.И это несмотря на то, что стоимость отдыха на побережье того же Черного моря заметно увеличилась.

Чтобы еще больше простимулировать людей покупать путевки по внутренним направлениям, правительство придумало туристический кешбэк, пообещав компенсировать часть расходов на отдых всем, кто до конца года проведет отпуск в российских регионах. На всю страну выделили 15 миллиардов. Правда, потом выяснилось, что эта акция будет распродажей, да еще и ограниченной по времени.