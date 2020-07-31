Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа

С 1 августа Россия возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией. Об этом сообщает оперативный штаб.
Также сейчас прорабатывается вопрос о расширении списка стран для восстановления международного авиасообщения.
Абхазия стала четвертым направлением, открывшимся этим летом после коронавирусных ограничений. Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что с 1 августа открываются границы с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Если вы уже собрались отдохнуть в Турции в ближайшее время, смотрите, к чему нужно быть готовыми.
Большинство международных границ для российских туристов остаются закрытыми. Поэтому многие наши соотечественники выбирают отдых на родных курортах. Из-за обилия отпускников пляжи Сочи и Крыма оказались переполнены.И это несмотря на то, что стоимость отдыха на побережье того же Черного моря заметно увеличилась.
Чтобы еще больше простимулировать людей покупать путевки по внутренним направлениям, правительство придумало туристический кешбэк, пообещав компенсировать часть расходов на отдых всем, кто до конца года проведет отпуск в российских регионах. На всю страну выделили 15 миллиардов. Правда, потом выяснилось, что эта акция будет распродажей, да еще и ограниченной по времени.