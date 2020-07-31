Путин разрешил проводить голосования по три дня

Свой вердикт избирательная комиссия должна будет вынести не позже, чем через десять дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума. Решение ЦИК пересмотру не подлежит.



Также новые поправки позволяют проводить выборы вне помещений для голосования. Вместо избирательных участков граждане смогут отдать свой голос на придомовых территориях и в местах общего пользования.



Ранее ЦИК России предлагала провести сентябрьские выборы в течение трех дней, включая два дня досрочного голосования. Такую схему применили на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. При этом председатель избиркома Элла Памфилова отметила, что это «не наша прихоть, это требование времени».



21 июля Госдума в третьем чтении приняла закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Изменения были предложены к законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах, внесенному еще в 2012 году. Согласно принятым поправкам, многодневными будут не только местные, но и думские выборы.

