Путин разрешил проводить голосования по три дня

Президент России Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Теперь ЦИК вправе проводить голосование на выборах всех уровней или референдумы в течение трех дней. «День тишины», в случае с трехдневными выборами, будет проходить накануне первого дня голосования. Кроме того, многодневные выборы не подразумевают голосования по открепительным удостоверениям или досрочного голосования. Подсчет результатов будут начинать после окончания последнего дня выборов.
Свой вердикт избирательная комиссия должна будет вынести не позже, чем через десять дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума. Решение ЦИК пересмотру не подлежит.
Также новые поправки позволяют проводить выборы вне помещений для голосования. Вместо избирательных участков граждане смогут отдать свой голос на придомовых территориях и в местах общего пользования.
Ранее ЦИК России предлагала провести сентябрьские выборы в течение трех дней, включая два дня досрочного голосования. Такую схему применили на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. При этом председатель избиркома Элла Памфилова отметила, что это «не наша прихоть, это требование времени».
21 июля Госдума в третьем чтении приняла закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Изменения были предложены к законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах, внесенному еще в 2012 году. Согласно принятым поправкам, многодневными будут не только местные, но и думские выборы.