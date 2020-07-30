Михаилу Ефремову продлили домашний арест до следующего года

Суд до 22 января 2021 года продлил срок домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову. Об этом сообщил адвокат артиста Александр Добровинский. Также судья отказал артисту в двухчасовых прогулках, на которых настаивала защита Ефремова.
— Мы считаем данное решение вполне адекватным. Также сегодня рассматривалось ходатайство о признании Ирины Стеховой, гражданской жены погибшего Сергея Захарова, потерпевшей в данном деле, оно было отклонено судом. В целом пока всё складывается примерно так, как мы и предполагали. Ждем следующего слушания, — рассказал Александр Добровинский.
Адвокат отметил, что Михаил Ефремов даст показания в конце судебного процесса над ним.
Первое заседание по существу дела о смертельном ДТП с участием Ефремова назначено на
Смертельное ДТП в центре Москвы с участием актера произошло в ночь на 9 июня: на своем джипе он вылетел на встречную полосу, где врезался в фургон, за рулем которого находился курьер службы доставки Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице. В момент аварии Михаил Ефремов был пьян.
На Ефремова завели уголовное дело и оставили под домашним арестом. Позже актер записал видео с извинениями, в котором еще раз предложил помощь семье погибшего. Он также добавил, что не собирается использовать свои связи для того, чтобы повлиять на исход расследования.
Психиатрическая экспертиза признала обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова вменяемым. В ходе исследования он признал, что употребляет алкоголь и наркотики.
Позже адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист отказывается признать свою вину в совершении ДТП, но уже через неделю частично признал, что актер был в момент аварии за рулем машины.