Михаилу Ефремову продлили домашний арест до следующего года

Адвокат отметил, что Михаил Ефремов даст показания в конце судебного процесса над ним.



Первое заседание по существу дела о смертельном ДТП с участием Ефремова назначено на 5 августа .

Смертельное ДТП в центре Москвы с участием актера произошло в ночь на 9 июня: на своем джипе он вылетел на встречную полосу, где врезался в фургон, за рулем которого находился курьер службы доставки Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице. В момент аварии Михаил Ефремов был пьян.



На Ефремова завели уголовное дело и оставили под домашним арестом. Позже актер записал видео с извинениями, в котором еще раз предложил помощь семье погибшего. Он также добавил, что не собирается использовать свои связи для того, чтобы повлиять на исход расследования.



Психиатрическая экспертиза признала обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова вменяемым. В ходе исследования он признал, что употребляет алкоголь и наркотики.



Позже адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист отказывается признать свою вину в совершении ДТП, но уже через неделю частично признал, что актер был в момент аварии за рулем машины.

