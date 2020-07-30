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Страна и мирДТП с Михаилом Ефремовым

Михаилу Ефремову продлили домашний арест до следующего года

Об этом сообщил адвокат артиста

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Также судья отказал артисту в двухчасовых прогулках, на которых настаивали адвокаты

Также судья отказал артисту в двухчасовых прогулках, на которых настаивали адвокаты

Суд до 22 января 2021 года продлил срок домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову. Об этом сообщил адвокат артиста Александр Добровинский. Также судья отказал артисту в двухчасовых прогулках, на которых настаивала защита Ефремова.

— Мы считаем данное решение вполне адекватным. Также сегодня рассматривалось ходатайство о признании Ирины Стеховой, гражданской жены погибшего Сергея Захарова, потерпевшей в данном деле, оно было отклонено судом. В целом пока всё складывается примерно так, как мы и предполагали. Ждем следующего слушания, — рассказал Александр Добровинский.

Адвокат отметил, что Михаил Ефремов даст показания в конце судебного процесса над ним.

Первое заседание по существу дела о смертельном ДТП с участием Ефремова назначено на 5 августа.

Смертельное ДТП в центре Москвы с участием актера произошло в ночь на 9 июня: на своем джипе он вылетел на встречную полосу, где врезался в фургон, за рулем которого находился курьер службы доставки Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице. В момент аварии Михаил Ефремов был пьян.

На Ефремова завели уголовное дело и оставили под домашним арестом. Позже актер записал видео с извинениями, в котором еще раз предложил помощь семье погибшего. Он также добавил, что не собирается использовать свои связи для того, чтобы повлиять на исход расследования.

Психиатрическая экспертиза признала обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова вменяемым. В ходе исследования он признал, что употребляет алкоголь и наркотики.

Позже адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист отказывается признать свою вину в совершении ДТП, но уже через неделю частично признал, что актер был в момент аварии за рулем машины.

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Михаил ЕфремовсудДТП с Ефремовым
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