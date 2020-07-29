Вы туда не попадете: 9 стран, которые закрылись от российских туристов

Вьетнам



Из-за вспышки нового, более агрессивного типа вируса 28 июля во Вьетнаме начали массовую эвакуацию туристов. Все потому, что в приморском городе Дананг, где за последние три месяца не зарегистрировали ни одного случая заболевания COVID-19 , за сутки зафиксировали восемь новых случаев.

В результате в Дананге и его окрестностях заблокированы несколько районов, где в последние дни обнаружили заболевших, запретили массовые мероприятия, торжества и спортивные соревнования, ввели обязательный масочный режим и социальную дистанцию.

О том, до какого времени будут закрыты границы Вьетнама, пока не объявлено.



Италия



Сенат итальянского парламента 28 июля поддержал предложение премьер-министра Джузеппе Конте и продлил режим ЧС в стране в связи с пандемией COVID-19. Сейчас датой завершения национального режима ЧС определили 15 октября .

