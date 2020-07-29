Вы туда не попадете: 9 стран, которые закрылись от российских туристов

Пока одни начинают паковать чемоданы в Турцию или высчитывают, сколько денег получат от государства за отдых в России, мы заглянули за другие границы, чтобы проверить: может, что-нибудь еще откроется в ближайшее время. И нашли несколько стран (и целый Евросоюз), куда раньше осени нам с вами точно не отправиться. Будем вместе с вами следить, когда они откроются, а пока ситуация выглядит так.
Таиланд
Местные власти продлили режим ЧС до конца августа. Из-за этого границы королевства закрыты практически для всех. Исключения составляют определенные категории лиц, которых определяет премьер-министр, перевозчики важных грузов, учащиеся образовательных учреждений с опекунами или родителями.
Вьетнам
Из-за вспышки нового, более агрессивного типа вируса
В результате в Дананге и его окрестностях заблокированы несколько районов, где в последние дни обнаружили заболевших, запретили массовые мероприятия, торжества и спортивные соревнования, ввели обязательный масочный режим и социальную дистанцию.
О том, до какого времени будут закрыты границы Вьетнама, пока не объявлено.
Италия
Сенат итальянского парламента
Италия стала одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран. С начала пандемии число заболевших там превысило
Абхазия
Президент Абхазии Аслан Бжания распорядился до
В настоящий момент в Абхазии выявлено
Греция
Греция закрыта до конца августа, но местные власти заранее подстелили соломку. Республика готова принять туристов из России в любой момент при одном условии: им придется заполнить специальную форму, а по результатам анкетирования каждый получит штрихкод. Предъявить его надо будет в аэропорту, а там решат, что с вами делать — пускать в страну или сперва отправить на тестирование по коронавирусу и в изоляцию.
Евросоюз
В Евросоюзе вообще сказали, что речь идет не о том, какой стране разрешить въезд в страны ЕС, а о том, кому бы еще его запретить. Во всяком случае, для русских границы Европейского союза на замке как минимум до
Грузия
Грузия остается закрытой для россиян как минимум до середины августа. По словам министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, в страну пускают лишь граждан Грузии; лиц с двойным гражданством; а также граждан России, если их супруг или ребенок — гражданин Грузии. Кроме того, многие россияне остались в Грузии после начала пандемии коронавируса, и они сейчас находятся в стране легально.
Марокко
В Марокко, где фактически идет речь о второй волне коронавируса, на карантин закрываются восемь городов, включая популярные курорты. Въезд и выезд из них будет закрыт для всех граждан, включая туристов. Такая мера затронет пляжный курорт Танжер, пляжно-экскурсионную Касабланку, а также популярный для экскурсий город Фес и Марракеш. Кроме того, в число закрытых городов попали Тетуан, Беррешид и Сеттат. В Минздраве Марокко отметили, что запрет «введен в связи с несоблюдением большинством граждан профилактических мер, включая социальную дистанцию, ношение защитных масок, использование дезинфицирующих средств».
Израиль
19 апреля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о поэтапном смягчении карантина в государстве. Тогда открылись магазины электроники, товаров для дома, а также оптики. Жителям, которые живут вместе, было разрешено заниматься спортом парами на улице на расстоянии не более