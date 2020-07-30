«Прилетели с подругой из Анапы. Дыра еще та»: впечатления туристов после отдыха в России

— Считаю, что на сегодняшний день это один из лучших вариантов пляжного отдыха (по критериям: мало народу, шикарный пляж и море). Но будьте готовы к тому, что за территорией пляжа, в самой Оленевке, — полная разруха, инфраструктуры и дорог просто нет, всё в пылище, а вечером даже главная улица Ленина не освещается, пока идешь, все ноги переломать можно, сервиса тоже нет, — делится читательница.

— Прилетели вчера с подругой из Анапы. Дыра еще та, простите, местные жители, но развития ноль, голимая РСФСР. Море вонючее, — рассказывает Наталия Бабикова из Екатеринбурга. — Была впервые на Чёрном море, дай Бог больше в жизни не поеду! В этот раз были вынуждены поехать на российский курорт, все, думаю, понимают почему. А по поводу цен, нормальные цены, очень даже. Про «корону» там как будто никто и не слышал, все без масок, рестораны, бары, клубы, торговые центры открыты для посещений.

Важный момент при выборе места для отдыха — цена. Отдохнувшая в июле в Сочи Елена Мокрушина из Челябинска посчитала, что неделя на троих вышла дороже, чем две в Турции.