«Прилетели с подругой из Анапы. Дыра еще та»: впечатления туристов после отдыха в России

Еще на прошлой неделе правительство объявило, что будет спонсировать всех, кто захочет отдохнуть в России до конца года. Мы спросили у наших читателей, какие впечатления у них остались после покорения отечественных курортов. Многим такой отпуск не понравился, но нашлись и те, кто остался в восторге. Кое-кто сдал завидные места вдалеке от туристических троп. Словом, вам будет на что посмотреть.
Перед тем как читать этот текст, расскажите о своих планах на отпуск!
Поехали отдыхать на море
Алена Худякова из Челябинска вместе с мужем в июле была в Крыму, в поселке Оленевка. В дополнение к песчаным пляжам и прозрачному лазурному морю наша читательница получила совковую инфраструктуру.
— Считаю, что на сегодняшний день это один из лучших вариантов пляжного отдыха (по критериям: мало народу, шикарный пляж и море). Но будьте готовы к тому, что за территорией пляжа, в самой Оленевке, — полная разруха, инфраструктуры и дорог просто нет, всё в пылище, а вечером даже главная улица Ленина не освещается, пока идешь, все ноги переломать можно, сервиса тоже нет, — делится читательница.
— Прилетели вчера с подругой из Анапы. Дыра еще та, простите, местные жители, но развития ноль, голимая РСФСР. Море вонючее, — рассказывает Наталия Бабикова из Екатеринбурга. — Была впервые на Чёрном море, дай Бог больше в жизни не поеду! В этот раз были вынуждены поехать на российский курорт, все, думаю, понимают почему. А по поводу цен, нормальные цены, очень даже. Про «корону» там как будто никто и не слышал, все без масок, рестораны, бары, клубы, торговые центры открыты для посещений.
Важный момент при выборе места для отдыха — цена. Отдохнувшая в июле в Сочи Елена Мокрушина из Челябинска посчитала, что неделя на троих вышла дороже, чем две в Турции.
— Народу куча везде: и на пляже (за тень от зонтов вообще бойня), и в ресторанах — о дистанции речи не идёт. Плюс шторм и дожди. В Сочи, конечно, не в первый раз — просто хотелось отдыха, поэтому Сочи. Ну лучше Турция однозначно, была бы открыта, то только в нее, — говорит Елена.
Попытался найти безлюдный пляж и волгоградец Александр Хабаров. У него не получилось.
Владимир Дудинский из Перми этим летом отправился в краснодарскую Джубгу. И поделился впечатлениями с нами.
«Лежак — 200 рублей, аквапарк — 1500. На пляже много мусора, в воде плавают ветки, море не чищено. Кукуруза, 1 штука = 80 рублей. Впечатление слабое»
Владимир Дудинский, читатель 59.RU
Кроме эмоций, Владимир привез с собой из отпуска впечатляющие фотографии.
Те, кто побывал в Джубге еще в 2000 году, прекрасно запомнили это путешествие. Читатели говорят, что за 20 лет особо ничего не изменилось: пляж хоть и песчаный, но в окурках. Кроме экологии, путешественники жалуются друг на друга.
— В Лазаревском (микрорайон города Сочи Лазаревское. — Прим. ред.) всё как всегда, на пляже полно людей, туалет один и только за пределами пляжа, а это значит, что мочи в воде столько же, сколько воды, как итог — у детей кишечный вирус, а через несколько дней еще и ОРВИ, — жалуется Марина Сидорова из Ростова-на-Дону. — На Должанке (Должанская — станица в Ейском районе Краснодарского края. — Прим. ред.) ростовские быдло-алкоголички в соседней палатке, которым *** (всё равно. — Прим. ред.) на то, что ты в 3 часа ночи уже как бы хочешь спать. Какой вывод — а нет никаких выводов. Я как-то за карантин привыкла быть дома с семьей, не стоило даже выходить из зоны комфорта.
Но красота, как известно, в глазах смотрящего. Ирэн Пуцунтика никакого апокалипсиса не заметила.
— Провели шикарный отпуск в Адлере! Шикарный! И по цене, и по сервису! Даже не ожидали такого уровня от нашего Черноморского побережья! На пляжах многолюдно, но не больше, чем обычно, — рассказывает девушка.
Юлия Тимофеева из Перми побывала летом в Адлере и Сочи и тоже говорит, что всё отлично. Даже предъявляет фотодоказательства.
Ирина Вильданова из Перми тоже говорит, что отлично отдохнула, и предоставила видео в подтверждение.
Можно уходить подальше от туристических дорожек и находить для себя действительно места отдыха. Так сделал Роман Михайловский из Волгограда.
— Мы на Красной Поляне. Решили не идти за всеми туристами на Розу Пик. Отправились в однодневный поход на Бзерпинский карниз. И это стоило того. Туристов совсем не много, виды открываются шикарные. Три часа подъема пешком с отметки 1660 метров до отметки 2200 через сосновые и широколиственные леса до высокогорных лугов, — рекомендует Роман.
Нашли альтернативные места отдыха
Для тех, кто не любит море, прекрасной альтернативой могут стать Северная Осетия и Владикавказ. Побывавшая там Елена Мисюрёва теперь повторяет только одно: «Шикарно!»
Екатерина Шарло из Екатеринбурга подтверждает, что Кавказские горы великолепны.
— Не хуже Альп (была и там). Ходим пешком и на машине по южным республикам и самым красивым местам. Билеты дешевые, жилье приемлемо, на четверых, плюс палатки. Пандемия в горах? Не, не слышали, — радуется Екатерина.
Некоторые выбрали местом отдыха Сибирь. Олег Лямпин из Челябинска в июне на неделю скатался в Красноярск.
— Путешествие я планировал за несколько месяцев, рассчитывая на то, что уже карантинные меры все снимут, но режим всё продлевали и продлевали, поэтому в Красноярске не все общественные места работали, — делится впечатлениями Олег. — Заведениям разрешили работать на свежем воздухе лишь под конец моей поездки. Увы, на канатной дороге в «Бобровом логу» не прокатиться было во время пандемии. Но самое главное, что по прилете мне не нужно было сидеть две недели на карантине и самое популярное место, природный заповедник «Столбы», было открыто для посещения. Туда я первым делом и отправился. Природа впечатляет своими масштабами! И погода в Красноярске не такая уж и суровая для Сибири, +28 было всю неделю. Я даже в реке Мана успел искупаться. Город очень приятный, уютный, идеальные дороги и развитая инфраструктура. Поэтому рекомендую всем пересмотреть свои взгляды на отдых и попробовать что-то новое!
Другие предпочли многолюдным курортам уединение на диких пляжах Башкирии. Например, Наталья Рудавская из Тюмени вместе с семьей рванула на озеро Банное.
— Средняя стоимость — 3 тысячи рублей в сутки. Первый раз туда ездили и не последний точно. На наши моря теперь не поедем, — к такому итогу пришла Наталья за несколько дней отдыха, — мы снимали бунгало. Там очень много вариантов цены, на любой вкус. Забронировать можно заранее. Есть там и гостиницы, можно с завтраком. Возможно, и санатории тоже есть, просто в данный период лучше самим отдельно отдыхать, чтоб поменьше людей вокруг было. Бунгало с кухней, куча магазинов, готовили сами. Можно было пройти на пляжи платные, а можно и на дикий поехать, мы на своем авто туда ездили, поэтому проблем не было.
В любом случае если вам по каким-то причинам претит отдыхать в России, то с 1 августа пообещали восстановить международное авиасообщение. Пока, правда, только с тремя странами (Британией, Танзанией и Турцией), но это уже кое-что.