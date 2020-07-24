Почему Танзания?! Три причины, по которым эту страну открыли для российских туристов

Сегодня стало известно, что с 1 августа Россия возобновит перелеты с тремя странами: Турцией, Великобританией и Танзанией. Турция и Великобритания — направления привычные. Но почему Танзания?
— Решения основываются на выборе стран, которые безопасны для пребывания российских граждан. Для того времени, которое они там проведут, и для возвращения в родную страну, чтобы для тех, кто остается, также не было никаких рисков. Поэтому постепенно, поэтапно отбираются те страны, где сегодня эпидемиологическая ситуация стабильна, где есть динамика к снижению заболеваемости, где соответствуют нашим требованиям темпы снижения [заболеваемости], — объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Требований три: в стране в течение двух недель коронавирусом должно заражаться в среднем не более 40 человек на 100 тысяч жителей, а среднесуточный прирост новых случаев заболевания не превышает 1%. Показатель распространения коронавирусной инфекции тоже не должен превышать единицу.
В Танзании за период эпидемии коронавирус был обнаружен у 509 человек. Для сравнения — это в два раза меньше, чем в Крыму. В начале мая в Танзании было 480 заболевших. Исходя из этого можно считать, что коэффициент заболеваемости стремится к нулю.
По последним данным Роспотребнадзора, заболеваемость в Танзании тоже сейчас нулевая.
С учетом того, что население страны — более 56 миллионов, показатели и правда хорошие: меньше одного зараженного на 100 тысяч населения. И это даже не за две недели, как нам нужно, а в принципе.
Как рассказали в туристической компании «Сафари», отдых в Танзании рассчитан в основном на европейцев. Главная причина того, что он не популярен у россиян — цены. Если турист едет один, то в среднем два дня и одна ночь обойдутся в