Назначено предварительное слушание по делу Михаила Ефремова

Пресненский суд Москвы проведёт предварительное слушание по делу Михаила Ефремова. Оно назначено на 11 часов утра 29 июля, об этом сообщили «Интерфаксу» в суде. Слушание пройдет в закрытом режиме.



Напомним, за пьяное ДТП Ефремову грозит от 5 до 12 лет.



По версии следствия, 8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял технически исправным автомобилем Jeep Grand Cherokee Overland. Во время движения он превысил установленное ограничение скорости, совершил выезд на полосу встречного движения, не принял меры к снижению скорости и остановке автомобиля, а продолжил свое движение.

