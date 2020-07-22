Космическое фото: Иван Вагнер сделал снимок Ярославля с МКС

Российский космонавт-испытатель Иван Вагнер сделал снимок Ярославля из космоса. Иван сейчас находится на Международной космической станции по программе основных космических экспедиций МКС-62/63 и вернётся на Землю в октябре. Снимок космонавт опубликовал у себя в соцсетях и попросил ярославцев посоветовать интересные места в нашем городе.



— Ярославль — один из старейших городов России, основанный Ярославом Мудрым, — написал Иван Вагнер. — Он имеет более чем тысячелетнюю историю, но первые поселения на этом месте были еще в 5–3 тысячелетиях до нашей эры, и к моменту основания города в этих местах уже было крупное скандинавско-славянское поселение. Исторический центр города расположен на стрелке рек Волги и Которосли и входит в список ЮНЕСКО. Ярославль является «столицей» Золотого кольца России. Ярославцы, в какие интересные места посоветуете сходить?

