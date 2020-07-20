Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова, сообщает пресс-служба ведомства. Актер обвиняется в пьяном ДТП, в результате которого погиб человек. Санкция статьи, по которой проходит Ефремов, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
— По версии следствия, 8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял технически исправным автомобилем Jeep Grand Cherokee Overland, следовавшим по четвертой полосе проезжей части дороги Смоленской-Сенной площади по направлению от Ленинского проспекта в сторону ул. Новый Арбат, — говорится в сообщении. — Во время движения он превысил установленное ограничение скорости. Утратив ориентиры границ полос проезжей части, Ефремов совершил выезд на полосу встречного движения. Несмотря на это, он не принял меры к снижению скорости и остановке автомобиля, а продолжил свое движение.
Уголовное дело направят в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Актер совершил смертельное ДТП в центре Москвы в ночь на 9 июня: на своем джипе он вылетел на встречную полосу, где врезался в фургон, за рулем которого находился курьер службы доставки Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице. В момент аварии Михаил Ефремов был пьян.
На Ефремова завели уголовное дело и оставили под домашним арестом. Позже актер записал видео с извинениями, в котором еще раз предложил помощь семье погибшего. Он также добавил, что не собирается использовать свои связи для того, чтобы повлиять на исход расследования.
Психиатрическая экспертиза признала обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова вменяемым. В ходе исследования он признал, что употребляет алкоголь и наркотики.
Позже адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист отказывается признать свою вину в совершении ДТП, но уже через неделю частично признал, что актер был в момент аварии за рулем машины.