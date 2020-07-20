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Скончался популярный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием

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Александру Беляеву был 71 год

Александру Беляеву был 71 год

Умер известнейший ведущий прогноза погоды, кандидат географических наук Александр Беляев. О его смерти сообщил на своей странице в Twitter ведущий Андрей Малахов.

Александру Беляеву был 71 год. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. В воскресенье, 19 июля, ему стало плохо, поднялось содержание сахара в крови. Родные вызвали скорую, с гипергликемией ведущего увезли в реанимацию, но спасти его уже не удалось.

Рак легких у Беляева обнаружили в 2011 году. Об этом он рассказал в июле 2017 года, когда его состояние резко ухудшилось.

На время лечения в центре онкологии имени Н. Н. Блохина с осени 2017 по февраль 2018 года приостановил работу на телевидении. В телеэфир вернулся в феврале 2018 года. В конце 2018 года готовился к третьей операции, в результате чего уступил свое место в эфире прогноза погоды Прохору Шаляпину.

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