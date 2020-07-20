Скончался популярный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Умер известнейший ведущий прогноза погоды, кандидат географических наук Александр Беляев. О его смерти сообщил на своей странице в Twitter ведущий Андрей Малахов.
Умер Александр Беляев- человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу.. RIP— Андрей Малахов (@a_malahov) July 20, 2020
Александру Беляеву был 71 год. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. В воскресенье, 19 июля, ему стало плохо, поднялось содержание сахара в крови. Родные вызвали скорую, с гипергликемией ведущего увезли в реанимацию, но спасти его уже не удалось.
Рак легких у Беляева обнаружили в 2011 году. Об этом он рассказал в июле 2017 года, когда его состояние резко ухудшилось.
На время лечения в центре онкологии имени