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В российском календаре появится еще один праздник

Отмечать его будут 29 ноября

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Мишустин уже распорядился закрепить за праздником конкретную дату

Мишустин уже распорядился закрепить за праздником конкретную дату

В России появится еще один профессиональный праздник — председатель правительства Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре День работника транспорта. Отмечать его будут в ноябре, сообщает пресс-служба правительства.

— Праздничной датой предлагается сделать 29 ноября. Именно в этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта — управление водяными и сухопутными сообщениями и корпус инженеров путей сообщения, — говорится в сообщении.

В ближайшие три месяца Минтранс должен закрепить принятое решение необходимым нормативным актом.

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