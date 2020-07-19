Супермодель из Ярославля показала свой гардероб с обувью минимум на полмиллиона рублей

Супермодель с обложек VOGUE Дарья Коновалова показала свой гардероб, чем поразила своих подписчиков, которых у неё больше полумиллиона. Девушка открыла шкаф с обувью для широкой публики. На удивление, он оказался не такой и большой.
Этим летом модель стала фанатом итальянского бренда Bottega Veneta, который выпустил в свет популярные босоножки и мюли с плетением. У Дарьи в коллекции не меньше четырёх пар подобных туфель. Интересно, что девушка предпочитает одни и те же модели, скупая их в разных цветах.
Судя по каталогу бренда, кожаные мюли с плетением (как жёлтые на фото) стоят 103 тысячи рублей. А босоножки с квадратными носами — 52 тысячи рублей за пару. Стоимость белых кожаных мюлей — 79 200 рублей.
Чёрные кожаные босоножки, которые стоят в нижнем левом углу, на сайте бренда оценены в 103 тысячи рублей (но это также может быть версия за 76 тысяч). Даже по самым скромным подсчётам стоимость этого обувного шкафа выйдет минимум в 600 тысяч рублей.
Дарья Коновалова начинала модельную карьеру в родном Ярославле, её заметили после победы на конкурсе «Мисс Ярославль». Сначала Даша уехала в Москву, где её заметили многие модные бренды. Она участвовала в показах в Милане, Лондоне, Париже, а также несколько раз снялась для обложки журнала Vogue.
В 2018 году она стала лицом бренда Fendi.