Супермодель из Ярославля показала свой гардероб с обувью минимум на полмиллиона рублей

Супермодель с обложек VOGUE Дарья Коновалова показала свой гардероб, чем поразила своих подписчиков, которых у неё больше полумиллиона. Девушка открыла шкаф с обувью для широкой публики. На удивление, он оказался не такой и большой.

Этим летом модель стала фанатом итальянского бренда Bottega Veneta, который выпустил в свет популярные босоножки и мюли с плетением. У Дарьи в коллекции не меньше четырёх пар подобных туфель. Интересно, что девушка предпочитает одни и те же модели, скупая их в разных цветах.