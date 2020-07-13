В России отменили обязательную изоляцию для въезжающих из-за границы

С 15 июля прибывшие в РФ должны будут предоставить справку об отсутствии коронавируса. А если ее нет, в течение трех дней пройти тест на COVID-19. Двухнедельная изоляция больше не требуется. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ.



Иностранцы, которые въезжают в Россию, также должны будут предоставлять справку или сдавать тест уже в России.



В постановлении при этом говорится, что работодатели должны ставить в известность сотрудников, выезжающих из страны, о новых требованиях и проверять документы у иностранных сотрудников.

