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В России отменили обязательную изоляцию для въезжающих из-за границы

Прибывшим в страну необходимо будет предоставить документ с отрицательным тестом на COVID-19

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Въезжающим в Россию больше не нужно проходить двухнедельный карантин

Въезжающим в Россию больше не нужно проходить двухнедельный карантин

С 15 июля прибывшие в РФ должны будут предоставить справку об отсутствии коронавируса. А если ее нет, в течение трех дней пройти тест на COVID-19. Двухнедельная изоляция больше не требуется. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ.

Иностранцы, которые въезжают в Россию, также должны будут предоставлять справку или сдавать тест уже в России.

В постановлении при этом говорится, что работодатели должны ставить в известность сотрудников, выезжающих из страны, о новых требованиях и проверять документы у иностранных сотрудников.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ограничения на международные полеты начнут снимать во второй половине июля.

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изоляцияиностранцыкарантин
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