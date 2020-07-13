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Турецкая авиакомпания возобновит рейсы в Россию в августе

Пока обозначены первые шесть городов

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Получится ли улететь в отпуск, всё еще точно неизвестно

Получится ли улететь в отпуск, всё еще точно неизвестно

Авиакомпания Turkish Airlines готова возобновить рейсы в шесть городов России уже с 1 августа. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

— Мы рады сообщить, что с июня мы предоставим более широкий выбор направлений для безопасных международных и внутренних рейсов, — говорится в официальном заявлении.

На сайте опубликован также график полетов. Согласно ему, с 1 по 5 августа будет возобновлено авиасообщение с Москвой, Ростовом-на-Дону, Казанью, Санкт-Петербургом, Краснодаром и Сочи. Ранее компания также летала в Екатеринбург, Воронеж, Уфу и Самару, но о рейсах в эти города информации пока нет.

Правда, состоятся ли запланированные рейсы, тоже пока точно неизвестно. Ранее авиакомпания была готова возобновить полеты с 16 июля, однако Россия не открыла к этому времени границы. Сейчас планируется, что после 15 июля начнутся первые шаги к возобновлению международного сообщения. Однако в числе предложенных Роспотребнадзором стран для первого этапа восстановления регулярных рейсов Турции нет.

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Турцияотпусккоронавирус
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