Следователи назвали причину гибели туристов на перевале Дятлова спустя 61 год

Стали известны результаты проверки гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году. По данным управления Генпрокуратуры России в УрФО, причина случившегося — сход лавины, а также то, что из-за плохой видимости люди не смогли найти палатку после того, как покинули её.
— Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50 метров. Туристы стали спускаться дальше, разожгли костер. Потом пытались вернуться и найти палатку, но замерзли, потому что температура была около -40–45 градусов. Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было, — сообщил заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков на пресс-конференции.
По его словам, был проведён следственный эксперимент, который подтвердил, что с закрытыми глазами невозможно найти палатку, даже если знаешь, в каком примерно направлении она находится.
Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в окрестностях горы Отортен. Руководитель экспедиции, студент радиофака УПИ Игорь Дятлов и ещё восемь туристов из его группы погибли при странных обстоятельствах. Путешественников нашли замёрзшими без верхней одежды и обуви. Позже место, где произошла трагедия, назвали перевалом Дятлова.
До сих пор существовало порядка 75 версий случившегося — от стихии до разработки секретного оружия, снежного человека и НЛО. Чтобы оставить только одну версию, в феврале 2019 года прокуратура возобновила расследование гибели туристов.
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