Следователи назвали причину гибели туристов на перевале Дятлова спустя 61 год

Стали известны результаты проверки гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году. По данным управления Генпрокуратуры России в УрФО, причина случившегося — сход лавины, а также то, что из-за плохой видимости люди не смогли найти палатку после того, как покинули её.

— Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50 метров. Туристы стали спускаться дальше, разожгли костер. Потом пытались вернуться и найти палатку, но замерзли, потому что температура была около -40–45 градусов. Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было, — сообщил заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков на пресс-конференции.