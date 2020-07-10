Россия возобновит международное авиасообщение после 15 июля

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ограничения на международные полеты начнут снимать во второй половине июля. Окончательное решение о возобновлении перелетов будет принято, когда среднесуточный прирост заболевших COVID-19 за 14 дней не будет превышать 1%.
— Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля 2020 года и предполагаем, что на основе переговорной позиции авиационных властей Минтранс, Росавиация будут информировать правительство Российской Федерации о том, как идут переговоры, — цитирует Голикову ТАСС.
Летать пока будут только в те страны, где в течение двух недель в среднем заражаются не более 40 человек на 100 тысяч жителей. Россияне при возвращении в страну должны будут предоставить данные о тесте на коронавирус или сдать его уже в РФ, а иностранцы — сдать анализ не менее чем за три дня до прибытия.
Ранее стало известно, что возобновлять перелеты будут в два этапа. Роспотребнадзор предложил на первом этапе восстановить авиасообщение с Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.