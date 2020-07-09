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Задержанному губернатору Хабаровского края предъявили обвинение

Сергея Фургала допрашивали около шести часов

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Губернатора задержали вместе с еще четырьмя людьми

Губернатора задержали вместе с еще четырьмя людьми

Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение

Сергея Фургала обвиняют в организации убийств и покушении. Следственный комитет предъявил губернатору Хабаровского края обвинения, о чем сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.


По данным РИА Новости, Сергея Фургала допрашивали около шести часов.

Напомним: губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации серии заказных убийств. По этому же делу задержали еще четырех человек. Следователи считают, что все они — участники банды, в которую входил и губернатор.

— Соучастники дали показания на Сергея Фургала, как на организатора этих преступлений, — сказала Светлана Петренко.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, Фургал в 2004–2005 годах организовал серию заказных убийств предпринимателей. Преступления были совершены в Хабаровском крае и Амурской области.

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Сергей Фургалзадержание губернатора
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