Губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации серии заказных убийств

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации серии заказных убийств. По этому же делу задержали еще четырех человек. Следователи считают, что все они — участники банды, в которую входил и сам губернатор.



Как сообщает следственный комитет РФ, в ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение. Следствие будет просить для него меру пресечения в виде содержания под стражей.



Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, по данным следствия, Фургал организовал серию заказных убийств предпринимателей. Все преступления совершали в 2004–2005 годах в Хабароском крае и Амурской области.

