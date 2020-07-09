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Губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации серии заказных убийств

По этому же делу задержали еще четырех участников банды

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Сергея Фургала подозревают в организации серии убийств предпринимателей

Сергея Фургала подозревают в организации серии убийств предпринимателей

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации серии заказных убийств. По этому же делу задержали еще четырех человек. Следователи считают, что все они — участники банды, в которую входил и сам губернатор.

Как сообщает следственный комитет РФ, в ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение. Следствие будет просить для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, по данным следствия, Фургал организовал серию заказных убийств предпринимателей. Все преступления совершали в 2004–2005 годах в Хабароском крае и Амурской области.

Следователи собирают доказательства вины всех фигурантов, кроме того, проверяют их на причастность к другим особо тяжким преступлениям.

В следственном комитете опубликовали фото задержания Сергея Фургала

В следственном комитете опубликовали фото задержания Сергея Фургала

Видео задержания:

Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году. Тогда он был выдвинут от ЛДПР и выиграл выборы, с большим отрывом победив единоросса Вячеслава Шпорта, который занимал должность губернатора до этого.

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Хабаровский крайСергей Фургал
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