День России предложили перенести на 1 июля

Член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. По мнению Волынец, 12 июня у россиян ассоциируется с распадом СССР, тогда как новая дата будет как никогда символичной на фоне прошедшего народного голосования по поправкам к Конституции РФ.



Предложение уже направлено Владимиру Путину, передает Газета.ру.

— Прошу вас дать поручение Правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания... голосования, 1 июля, Днём России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днем, — говорится в предложении.