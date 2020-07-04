Актера Геннадия Хазанова госпитализировали из-за проблем с сердцем

Народный артист России Геннадий Хазанов госпитализирован в одну из столичных клиник. Как сообщает «Пятый канал», у актера диагностировали нестабильную стенокардию. Сейчас он находится в кардиологическом отделении.
Первые сообщения об ухудшении здоровья артиста появились в пятницу, 3 июля. Актеру стало плохо у себя дома, он пожаловался на одышку. Геннадию Хазанову вызывали бригаду скорой помощи, но от госпитализации он отказался. После повторного визита медики настояли на стационаре. Он проведёт там несколько дней.
Однако сам актер опровергал сообщения о том, что он вызывал врачей из-за плохого самочувствия. В разговоре с ТАСС артист отметил, что чувствует себя хорошо.
Геннадий Хазанов — советский и российский артист эстрады, актер театра и кино, телеведущий и общественный деятель. В 1991 году получил звание Народного артиста РСФСР. С 1997 года занимает должность руководителя московского Театра эстрады. Лауреат Государственной премии РФ. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Артист появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Кавказская пленница!», «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?» и «Тихие омуты». Кроме того, он озвучивал попугая Кешу в трех частях мультфильма «Возвращение блудного попугая».