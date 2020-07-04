Актера Геннадия Хазанова госпитализировали из-за проблем с сердцем

Народный артист России Геннадий Хазанов госпитализирован в одну из столичных клиник. Как сообщает «Пятый канал», у актера диагностировали нестабильную стенокардию. Сейчас он находится в кардиологическом отделении.

Первые сообщения об ухудшении здоровья артиста появились в пятницу, 3 июля. Актеру стало плохо у себя дома, он пожаловался на одышку. Геннадию Хазанову вызывали бригаду скорой помощи, но от госпитализации он отказался. После повторного визита медики настояли на стационаре. Он проведёт там несколько дней.