Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов отказался признать вину в совершении ДТП. Об этом адвокат артиста Эльман Пашаев заявил телеканалу «Москва-24».



— Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал, что <...> готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина, — сказал адвокат в эфире телеканала.



12 июня Ефремов опубликовал ролик, где раскаивался в аварии, извинялся и предлагал компенсацию семье погибшего.