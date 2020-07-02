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Росавиация продлила запрет на международные перелеты

Предполагалось, что их возобновят в середине июля

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Запрет действует с 27 марта

Запрет действует с 27 марта

Федеральное агентство воздушного транспорта разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в правительстве и представителя Домодедово. По информации издания, запрет на въезд для иностранцев продлится до 1 августа. Как пояснил источник РБК в Белом доме, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны.

Такие телеграммы выпускаются каждый месяц с конца марта, когда Россия остановила авиасообщение с другими странами, кроме вывозных, грузовых и почтовых рейсов. В начале июня правительство разрешило въезд в страну иностранцам, которые собираются проходить лечение в российских медицинских организациях. Ограничения сняли также для тех, кому необходимо позаботиться о заболевших близких родственниках, а после Россия открыла границы для иностранных специалистов.

Возобновить авиасообщение с некоторыми странами планировалось с 15 июля, об этом сообщала Росавиация в первой половине июня. Однако позже Россия ответила отказом на предложение Турции вновь начать перелеты в июле.

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