Росавиация продлила запрет на международные перелеты

Федеральное агентство воздушного транспорта разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в правительстве и представителя Домодедово. По информации издания, запрет на въезд для иностранцев продлится до 1 августа . Как пояснил источник РБК в Белом доме, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны.

Такие телеграммы выпускаются каждый месяц с конца марта, когда Россия остановила авиасообщение с другими странами, кроме вывозных, грузовых и почтовых рейсов. В начале июня правительство разрешило въезд в страну иностранцам, которые собираются проходить лечение в российских медицинских организациях. Ограничения сняли также для тех, кому необходимо позаботиться о заболевших близких родственниках, а после Россия открыла границы для иностранных специалистов.