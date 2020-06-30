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Страна и мир Фоторепортаж

Путин открыл мемориал Советскому солдату, на который собирали всей страной

25-метровый бронзовый воин стоит подо Ржевом

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Ржевский мемориал был готов к открытию еще в апреле, но из-за пандемии церемонию перенесли на лето

Ржевский мемориал был готов к открытию еще в апреле, но из-за пандемии церемонию перенесли на лето

Сегодня состоялось открытие Ржевского мемориала Советскому солдату. В церемонии приняли участие ветераны, президент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Главы государств возложили цветы к пьедесталу монумента и почтили минутой молчания память солдат, погибших в сражениях подо Ржевом в 1942–1943 годах.

Владимир Путин и Александр Лукашенко возложили цветы к подножию мемориала&nbsp;

Владимир Путин и Александр Лукашенко возложили цветы к подножию мемориала 

Путин также выступил с речью, в которой поблагодарил всех, кто принимал участие в создании мемориала, и отдал дань памяти тем, кто сражался в боях подо Ржевом.

— Ещё не так давно в официальной истории о боях подо Ржевом не принято было много говорить. Мало, скупо рассказывали о тех событиях и сами участники — слишком тяжело было вспоминать страшную так называемую ржевскую мясорубку. Ожесточённые, изнуряющие, отчаянные сражения шли в этих местах долгие месяцы. Борьба велась за каждую рощу, пригорок, за каждый метр земли, — сказал президент.

Высота памятника — 25 метров, работа над ним велась два года

Высота памятника — 25 метров, работа над ним велась два года

Путин назвал Ржевский мемориал символом общей памяти, преклонения перед великим и самоотверженным подвигом «солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма».

Так выглядит голова статуи вблизи. Солдат скорбит о тех, кто не выжил в ожесточенных боях

Так выглядит голова статуи вблизи. Солдат скорбит о тех, кто не выжил в ожесточенных боях

— Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная армия. Погибли, были ранены, пропали без вести более одного миллиона трёхсот тысяч человек. Чудовищная, просто немыслимая цифра. Значение этой затяжной, кровопролитной битвы в победе советского народа над нацизмом огромно. Она окончательно показала врагу: пытаться вновь развернуть наступление на Москву невозможно, как невозможно сломить, покорить людей, вставших на защиту своей Родины, — добавил Владимир Путин.

У подножия кургана, на котором стоит монумент,&nbsp;— вторая часть мемориала: здесь выбиты тысячи имен солдат&nbsp;

У подножия кургана, на котором стоит монумент, — вторая часть мемориала: здесь выбиты тысячи имен солдат 

Ржевский мемориал был готов к открытию еще в апреле, но из-за пандемии церемонию решили перенести. Сегодня в присутствии ветеранов и почетного караула памятник был открыт.

Именно ветеранам принадлежит идея создания этого памятника

Именно ветеранам принадлежит идея создания этого памятника

Идея возвести монумент принадлежит ветеранам, воевавшим под Ржевом: открытое письмо с просьбой увековечить память погибших товарищей они направили в комитет Союзного государства и поисковикам Российского военно-исторического общества. Мемориал был построен на народные пожертвования, без привлечения средств федерального бюджета. Отклики и средства приходили со всей России, а также из Белоруссии и Казахстана. В строке, где пишется имя жертвователя, многие указывали имена своих отцов и дедов.

Авторами монумента стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. По их задумке на десятиметровом насыпном кургане появилась 25-метровая бронзовая статуя советского солдата.

Памятник возвели на пожертвования

Памятник возвели на пожертвования

Мемориал украшают 1,5 тысячи деревьев. Кроме памятника на территории есть небольшой музей, где можно познакомиться с историей людей, ковавших победу.

Истории героев войны собирали и мы в проекте «Фронтовой инстаграм». За несколько месяцев наши читатели познакомились со снайпером Анной Кошевой, которая ушла на войну в 18 лет и уже на третий день подстрелила опытного снайпера из Берлина. Мы нашли фото героя, который 10 мая 1945-го пришел в полуразрушенный Рейхстаг, чтобы оставить на его стене автограф. Вспомнили удивительную историю о собаке, которая спасла двух разведчиц с минного поля.

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Владимир ПутинАлександр Лукашенко75-летие Великой Победы
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