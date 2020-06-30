Россия отказалась возобновлять рейсы в Турцию с 15 июля

Несмотря на предложение Турции возобновить авиасообщение с Россией
— Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с
Министр не стал называть конкретные даты возобновления международного авиасообщения, отметив, что говорить о них сейчас преждевременно.
Вместе с тем глава ANEX Group Нешет Кочкар считает, что в ближайшей перспективе ждать восстановления авиасообщения между Турцией и Россией не стоит. По его словам, в самом лучшем случае Россия восстановит международное авиасообщение с
В конце марта из-за пандемии коронавируса Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, кроме вывозных, грузовых и почтовых рейсов. В начале июня российское правительство разрешило въезд в страну иностранцам, которые собираются проходить лечение в российских медицинских организациях. Ограничения сняли также для тех, кому необходимо позаботиться о заболевших близких родственниках. На прошлой неделе Россия открыла границы для иностранных специалистов.