Что нас ждет в июле: в России подорожают «коммуналка», лекарства и обувь

«Коммуналка» опять вырастет (но не у всех)

В июле нас ждет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. В каждом регионе процент будет свой, самый маленький — 2,4 — в Ненецком автономном округе, самый большой — 6,5 — в Чеченской республике. Все ставки были установлены еще в октябре прошлого года специальным распоряжением правительства.

В первой половине июня обсуждалась идея заморозить тарифы из-за коронавирусного кризиса. Глава Минстроя Владимир Якушев говорил, что ведомство рассмотрит такую возможность. Однако позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире РБК назвал эту идею популистской. Так что на федеральном уровне тарифы так и не заморозили. Зато такое решение приняли некоторые региональные власти.

По данным НП «ЖКХ Контроль», не повышать тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов решили в Волгоградской, Иркутской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях. В Иркутской области также не будут поднимать тарифы на холодное и горячее водоснабжение и взносы на капитальный ремонт, в Рязанской — на капремонт и газоснабжение. Тарифы на газоснабжение заморозят в Московской области, на отопление — в Нижегородской.