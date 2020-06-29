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Страна и мир

Путин призвал запасников на военные сборы в 2020 году

Сборы будут проходить в том числе в войсках Росгвардии

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Документ уже опубликован

Документ уже опубликован

Владимир Путин подписал сегодня указ о проведении военных сборов. Согласно документу, запасников будут призывать для прохождения военных сборов не только в армию, но и в войска Росгвардии.

— Постановляю призывать в 2020 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности, — говорится в документе.

Документ опубликован на портале правовой информации и вступает в силу с сегодняшнего дня.

Ранее в Минобороны РФ решили перенести летние военные сборы для студентов на более поздний срок. В некоторых вузах их отложили до 2021 года. Такое решение было принято с учетом эпидемиологической обстановки.

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Владимир ПутинРосгвардия
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