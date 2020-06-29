Путин призвал запасников на военные сборы в 2020 году

Владимир Путин подписал сегодня указ о проведении военных сборов. Согласно документу, запасников будут призывать для прохождения военных сборов не только в армию, но и в войска Росгвардии.

— Постановляю призывать в 2020 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности, — говорится в документе.

Документ опубликован на портале правовой информации и вступает в силу с сегодняшнего дня.

