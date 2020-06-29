Россиянка трижды проголосовала по поправкам в Конституцию. ЦИК пригрозил ей уголовным делом

Гражданка России Яэль Ильински смогла трижды проголосовать по поправкам в Конституцию, находясь при этом в Израиле. Женщина волеизъявилась на участках в Тель-Авиве и Хайфе, а после прошла процедуру электронного голосования. По словам Ильински, ни в одной дипмиссии не проверили, записана ли она на электронное голосование.

Ответ из Центризбиркома не заставил себя долго ждать. Секретарь ЦИК Майя Гришина предупредила, что за подобные нарушения грозит уголовное преследование.

— Выборное законодательство содержит общий принцип относительно возможности граждан России проголосовать за рубежом по факту явки на зарубежном участке. При этом есть определенная вероятность того, что гражданин будет недобросовестный и, злоупотребляя своим правом, проголосует на нескольких участках в одной стране за рубежом или, например, пересечет границу и сделает это в нескольких европейских странах. Поскольку электронных списков, единой электронной системы связи нет, сейчас иное решение невозможно, — цитирует Гришину агентство «Интерфакс».