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Российские кинотеатры откроются 15 июля

Об этом заявил вице-премьер Чернышенко

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Ждать открытия кинотеатров осталось меньше месяца

Ждать открытия кинотеатров осталось меньше месяца

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что российские кинотеатры откроются 15 июля, сообщает РИА «Новости».

Ранее Чернышенко говорил, что, пока не закончится история с коронавирусом, работать они будут по особым правилам, которые утвердил Роспотребнадзор. Среди них как общие рекомендации вроде использования масок и антисептиков, так и специфические: билеты будут продавать на места так, чтобы между зрителями было не меньше метра, исключение — семьи, им можно сидеть вместе. Правда, наказывать зрителей за нарушение рассадки не будут.

— Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование, — рассказал Дмитрий Чернышенко в начале июня во время брифинга с другими членами правительства.

Театры и концертные залы, по словам Чернышенко, откроются только осенью. Для них у Роспотребнадзора рекомендаций пока нет.

В связи с распространением коронавируса Министерство культуры РФ рекомендовало кинотеатрам приостановить работу для посетителей с 23 марта. Аналогичные ограничения ввели для музеев, театров, филармоний, цирков и иных организаций.

За это время, по словам вице-премьера, потери российских учреждений культуры (они включены в список пострадавших в результате пандемии отраслей) во время пандемии коронавируса составили порядка 8 миллиардов рублей. На помощь им правительство выделило 3,4 миллиарда рублей из резервного фонда.

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