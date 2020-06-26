Центральный избирком подвергся DDoS-атаке

Центральная избирательная комиссия РФ в своем официальном телеграм-канале сообщила о DDoS-атаке сайта ЦИК. Также об этом заявил зампред избиркома Николай Булаев. Как пишет «Интерфакс», во время заседания информационного центра ЦИК по общероссийскому голосованию он сказал, что ему пришло сообщение об атаке.



— У меня пришло сообщение откуда-то, пока не проверено, что у нас на сайт идет DDoS-атака, 240 тысяч запросов в секунду, но мы не испытываем проблем. Если она идет вообще. Но пришло сообщение, что, ребята, берегитесь, 240 тысяч запросов в секунду обрушат вас. У нас всё нормально, — цитирует издание Булаева.

