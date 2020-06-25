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Страна и мир Фоторепортаж

Победили фашистов, но не победили коронавирус (пока): 30 крутых фото парадов со всей России

Смотрите, как страна отметила юбилей Победы: где-то скромно, а где-то — с размахом

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В это непростое время очень важно помнить о своих победах

В это непростое время очень важно помнить о своих победах

Этот День Победы мы запомним надолго: не в мае, а в июне, не на масштабных гуляньях с утра до ночи, а скромно в масках на параде. Фотографы Сети городских порталов с самого утра дежурили в разных уголках страны, чтобы запечатлеть горожан, военных и ветеранов, которые вышли вчера поздравить страну, победившую в Великой Отечественной войне, но все еще сражающуюся с коронавирусом.

Публикуем самые яркие и эмоциональные снимки.

В Челябинске полноценного парада не было, в небо взмыла военная техника

В Челябинске полноценного парада не было, в небо взмыла военная техника

Достойный конкурент предыдущего снимка — волгоградская «Родина-мать». Но к ней мы еще вернемся

Достойный конкурент предыдущего снимка — волгоградская «Родина-мать». Но к ней мы еще вернемся

На параде всё должно быть идеально. Так, в Екатеринбурге за несколько минут до шествия подкрашивали колеса у представительского кабриолета

На параде всё должно быть идеально. Так, в Екатеринбурге за несколько минут до шествия подкрашивали колеса у представительского кабриолета

Победу в этом году пришлось отмывать с хлором

Победу в этом году пришлось отмывать с хлором

Все при параде

Все при параде

«Блендер» из вращающихся карабинов&nbsp;

«Блендер» из вращающихся карабинов 

А так проходило шествие в Омске. О том, что в стране пандемия, напоминают разве что маски на лицах зрителей

А так проходило шествие в Омске. О том, что в стране пандемия, напоминают разве что маски на лицах зрителей

Больше всего восторгов военная техника вызывает у детей

Больше всего восторгов военная техника вызывает у детей

Когда парад закончился, а ты только научился маршировать

Когда парад закончился, а ты только научился маршировать

О подвиге напомнили тем, кто в изоляции

О подвиге напомнили тем, кто в изоляции

Новосибирск: парад во время пандемии

Новосибирск: парад во время пандемии

А это Уфа. Большого праздника в этом году не было, но парад ретротехники все-таки прошел во дворах, где живут ветераны

А это Уфа. Большого праздника в этом году не было, но парад ретротехники все-таки прошел во дворах, где живут ветераны

Соблюдайте дистанцию, не подпускайте людей на пушечный выстрел

Соблюдайте дистанцию, не подпускайте людей на пушечный выстрел

А так смотрели парад в Тюмени: для тех, кто в танке

А так смотрели парад в Тюмени: для тех, кто в танке

Самара. Парад для одного

Самара. Парад для одного

«Держите дистанцию в три кресла»

«Держите дистанцию в три кресла»

Санкт-Петербург: победа в одном кадре

Санкт-Петербург: победа в одном кадре

Ветеранам в это время приходится носить другую защиту

Ветеранам в это время приходится носить другую защиту

Портрет победителя

Портрет победителя

Одиночный «Бессмертный полк» в Ярославле

Одиночный «Бессмертный полк» в Ярославле

Случай на шествии в Красноярске

Случай на шествии в Красноярске

Правила соблюдения социальной дистанции в Нижнем Новгороде

Правила соблюдения социальной дистанции в Нижнем Новгороде

Пожалуй, самый яркий праздник прошел в городе-герое Волгограде. Мы решили отдельно вам его показать: это было настолько эпично, что мы просто не могли выбрать лучшее фото.

Так в городе началось празднование победы

Так в городе началось празднование победы

К празднованию юбилея Победы на Мамаевом кургане как раз закончили реставрацию главного монумента. «Родина-мать» предстала во всей красе для... никого: зрителями стали несколько десятков человек — из-за пандемии на праздник пускали строго по приглашениям

К празднованию юбилея Победы на Мамаевом кургане как раз закончили реставрацию главного монумента. «Родина-мать» предстала во всей красе для... никого: зрителями стали несколько десятков человек — из-за пандемии на праздник пускали строго по приглашениям

Именно в Волгограде прошел главный концерт Победы: у ног «Родины-матери» собрались главные звезды сцены и кино, чтобы исполнить военные песни

Именно в Волгограде прошел главный концерт Победы: у ног «Родины-матери» собрались главные звезды сцены и кино, чтобы исполнить военные песни

Праздник завершился ярким салютом. «Родина-мать» горела красным

Праздник завершился ярким салютом. «Родина-мать» горела красным

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