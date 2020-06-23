Пенсии по старости в России хотят увеличить. На три тысячи за три года

Также в документе отмечается, что прожиточный минимум пенсионера в 2021 году может составить 9498 рублей, в 2022 году — 9840 рублей, а в 2023 году вырастет до 10 193 рублей.



Кроме того, согласно проекту, размер социальной пенсии составит 10 044 рубля в 2021 году, 10 338 рублей в 2022 году и 10 697 рублей — в 2023 году. Повышать размер накопительной части и срочной пенсионной выплаты в 2021–2023 годах не планируют.



По данным Минтруда, в 2019 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем на 1,1 тыс. рублей, составив 15,5 тыс. рублей. С 1 января 2020 года размер страховых пенсий в России еще немного подрос и в среднем по стране составил 16,4 тыс. рублей.