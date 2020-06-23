«Фронтовикам не давался строевой шаг»: историк — о том, как СССР проводил самый первый Парад Победы

Завтра, 24 июня, во многих российских городах официально пройдет парад Победы. В этот же день 75 лет назад по Красной площади впервые прошли торжественным строем участники Великой Отечественной войны. Историк, эксперт по событиям Второй мировой Андрей Ермоленко рассказывает о нюансах подготовки того самого первого парада.



Не было бы счастья, да несчастье (пандемия коронавируса) помогло — юбилейный парад пройдёт ровно в тот же день, что и 75 лет назад.

