Михаила Ефремова не будут пожизненно лишать водительских прав после смертельного ДТП

Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что актера не будут пожизненно лишать водительских прав.



— Он будет лишен прав, но не пожизненно, а на некоторое время. Это будет сделано по решению суда из-за того, что мой подзащитный совершил ДТП в пьяном виде, чего он не отрицает, — сообщил ТАСС адвокат актера Эльман Пашаев.



Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм, из-за чего его могут лишить водительских прав пожизненно. Пашаев эту информацию не подтвердил, предположив, что распространение таких сведений «связано с желанием привлечь внимание к себе за счет громкого дела».

