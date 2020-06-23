76.RU покажет в прямом эфире главный парад Победы страны и праздничный салют

Уже завтра страна отметит годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия, перенесенные из-за коронавируса с 9 мая на 24 июня, запланированы в 28 городах России. Главный парад Победы традиционно пройдет в Москве, и мы его вам покажем.

Торжественный марш начнется в 10:00 по московскому времени и продлится полтора часа. Сначала по Красной площади пройдет пешая колонна офицеров и солдат, учащихся военных училищ страны, сотрудников силовых ведомств, а далее — боевые машины. В колонне техники будут «Армата» и «Курганец-25», бронеавтомобили «Тайфун», новейшие ЗРК С-300В4 и С-350. Парад продолжит военная авиация — порядка 75 воздушных судов. В общей сложности в московском параде будут задействованы 14 тысяч военнослужащих и 375 единиц боевой техники.