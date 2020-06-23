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Страна и мир

76.RU покажет в прямом эфире главный парад Победы страны и праздничный салют

Окажитесь на праздновании Дня Победы в Москве не выходя из дома

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Участие в московском параде примут 14 тысяч военнослужащих: офицеров, солдат, курсантов военных училищ и сотрудников силовых ведомств&nbsp;

Участие в московском параде примут 14 тысяч военнослужащих: офицеров, солдат, курсантов военных училищ и сотрудников силовых ведомств 

Уже завтра страна отметит годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия, перенесенные из-за коронавируса с 9 мая на 24 июня, запланированы в 28 городах России. Главный парад Победы традиционно пройдет в Москве, и мы его вам покажем.

Торжественный марш начнется в 10:00 по московскому времени и продлится полтора часа. Сначала по Красной площади пройдет пешая колонна офицеров и солдат, учащихся военных училищ страны, сотрудников силовых ведомств, а далее — боевые машины. В колонне техники будут «Армата» и «Курганец-25», бронеавтомобили «Тайфун», новейшие ЗРК С-300В4 и С-350. Парад продолжит военная авиация — порядка 75 воздушных судов. В общей сложности в московском параде будут задействованы 14 тысяч военнослужащих и 375 единиц боевой техники.

Прямой эфир с Красной площади мы начнем за час до главного парада страны. А вечером, в 23:00 по московскому времени, покажем праздничный салют. Подключайтесь, отметим День Победы вместе.

В Ярославле 24 июня запланировано шествие военной техники и колонн военных. Из-за профилактических мер от коронавируса парад растянется по всему центру города. Первые военные машины выедут в 11:00 с улицы Нагорная, проедут по Московскому проспекту до Богоявленской площади, сделают круг по Советской площади. В связи с этим центр города будет перекрыт более масштабно, чем обычно. Полное расписание парада и маршрут следования мы уже публиковали ранее.

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День Победы - 2020Парад ПобедыКрасная площадь
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