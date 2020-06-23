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Карта выхода России с карантина (свобода — только в одном регионе)

Наглядно рассказываем, что и где вам официально можно

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Пока одни регионы выходят из изоляции, в других всё еще останавливают за нарушение масочного режима

Пока одни регионы выходят из изоляции, в других всё еще останавливают за нарушение масочного режима

Россия потихоньку выходит из коронавирусных ограничений: почти везде открылись парки и скверы, однако города, где можно спокойно пообедать в кафе, всё еще можно пересчитать на пальцах одной руки. Давайте посмотрим, где люди уже живут привычной жизнью, а где до сих пор сидят на самоизоляции.

Большая часть страны остаётся на первом этапе&nbsp;выхода из изоляции (по данным на 19 июня)

Большая часть страны остаётся на первом этапе выхода из изоляции (по данным на 19 июня)

Карту выхода из ограничений составил федеральный оперштаб. Темно-оранжевым выделены регионы, где действуют почти все запреты, введенные из-за пандемии. Оранжевый — это первый этап, на котором разрешается работа непродовольственных магазинов площадью до 400 квадратных метров и предприятий сферы услуг, занятия спортом и прогулки. Светло-зеленым выделены регионы, где работают крупные магазины и уличные торговые точки. Ну а темно-зеленые участки — это третий этап, где открыты кафе, образовательные учреждения, гостиницы, парки и скверы. Хорошая новость: такие свободы действительно действуют. Плохая новость: только в одном регионе. И это Сахалин. Регион занимает шестое место с конца коронавирусного рейтинга — с начала пандемии здесь зафиксировали 566 заражений COVID-19. По логике, к области мог бы присоединиться Ненецкий автономный округ, где только 95 случаев заражения (меньше всех в России), но он находится на нулевом этапе снятия ограничений — власти до сих пор не убрали масочный режим и не сняли ограничения с работы предприятий и кафе.

Не сняли ограничения в Тыве, Югре, Чувашии, Карачаево-Черкесской Республике, Смоленской, Псковской и Амурской областях и в Санкт-Петербурге. В Северной столице выявили 22 412 случаев коронавирусной инфекции (217 за последние сутки), 869 человек умерли. В той же Москве зафиксировано 215 тысяч заражений (1068 за последние сутки), но с 16 июня работают парикмахерские, крупные магазины, рестораны и кафе.

Вместе со столицей в этом списке оказались Омская, Тюменская, Кировская, Вологодская, Мурманская, Рязанская, Калининградская области, Карелия, Калмыкия, Краснодарский край и Чечня. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в этих регионах открываются магазины площадью до 800 квадратных метров и торговые точки, в том числе уличные (действуют ограничения по количеству посетителей и требование отдельного входа), возобновить работу могут образовательные организации. Каким именно учреждениям и заведениям открываться, определяет руководство региона.

Урал и Сибирь застряли на первом этапе снятия ограничений: здесь по-прежнему выстраиваются в очереди в магазины с отдельным входом и площадью до 400 квадратных метров. Впрочем, в некоторых регионах власти вводят поблажки — к примеру, в Башкирии почти месяц как можно обедать в ресторанах, а заведения в соседних Челябинской, Оренбургской областях и Пермском крае до сих пор работают навынос. Рестораны и кафе Свердловской области стоят на низком старте с середины мая, когда губернатор анонсировал их скорое открытие. Но сразу после этого в регионе начался рост заболевших (больше 11 тысяч человек на сегодняшний день, это пятое место по стране), и открытие общепита отложилось на неопределенный срок.

В том, что ограничения в ближайшее время продолжат снимать, сомневаться не стоит — достаточно посмотреть на эту же карту выхода неделей ранее, ведь тогда регионов с нулевым этапом было 13, а сейчас их уже 9.

Так карта выглядела неделю назад: регионов с нулевым этапом выхода было больше на четверть

Так карта выглядела неделю назад: регионов с нулевым этапом выхода было больше на четверть

Впрочем, надеяться на полное снятие запретов тоже нельзя: Минздрав уже предупреждал, что жить с ограничениями нам придется до февраля 2021 года.

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