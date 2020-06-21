Путин рассказал, будет ли он выдвигаться на новый президентский срок

Владимир Путин не исключил, что будет выдвигаться на новый президентский срок после принятия поправок в Конституцию России. Об этом он заявил в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

— Я не исключаю возможности, если это возникнет в Конституции, баллотироваться. Там видно будет, — сказал президент, добавив, что «для себя еще ничего не решил».

Владимир Путин также заявил, что российская политическая система должна иметь внутренние гарантии самосохранения.





— Мне не хочется думать такими категориями, что кто-то намеренно будет раскачивать нашу политическую систему, хотя она должна, безусловно, иметь определенные внутренние гарантии, гарантии самосохранения, — отметил глава государства.